'Ik val op rustige vrouwen. Die maken het beest in mij los'

Jonas Geirnaert: ‘De braafste in televisieland’

Jonas Geirnaert, net klaar met de opnames van de samen met zijn vriendin Julie Mahieu geschreven fictiereeks ‘De dag’, verschijnt die zaterdagochtend enigszins verwaaid ten tonele, en dat heeft zo zijn redenen: ‘Gisterenavond hebben we in de tuin een kampvuurtje aangelegd: echt waanzínnige hoeveelheden wijn achterover geklokt.’

Jonas Geirnaert «Ik ben, zeg maar, een enthousiaste drinker. Iets té enthousiast zelfs, al probeer ik er de laatste tijd op te letten dat ik het niet iedere dag doe. Maar net zoals ik dat vroeger ook met roken had – daar ben ik gelukkig mee gestopt – is het een beloningsmechanisme geworden. Je komt thuis van een zware draaidag, denkt: ‘Een glas wijn heb ik nu wel verdiend,’ en voor je het weet ben je aan je derde eenheid bezig. Ik ben er me terdege van bewust dat dat een gewoonte is die ik moet afleren.