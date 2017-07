'Op vakantie lukt het veel beter om te lezen dan thuis: je wordt niet afgeleid door je smartphone'

‘De polsslag van een mensenleven’

Freek Braeckman (tv-presentator) «Ik neem dit jaar zeker het laatste deel van Elena Ferrante’s vierluik mee, ‘Het verhaal van het verloren kind’. Ik ben altijd voorzichtig met literaire hypes, maar het fijne aan Ferrante is dat je het bij haar echt moet verdíénen. Je hebt nog zulke schrijvers: John Irving, bijvoorbeeld, of Haruki Murakami. De meeste romans gaan over een hoogtepunt uit het leven van een bepaald personage. Het bijzondere aan Ferrante is dat haar romans gaan over de vele stukjes leven tussen die hoogtepunten. Ze verdoet haar tijd niet met allerhande beschrijvingen van geuren, landschappen of de inhoud van de koelkast. Daardoor heb je het gevoel dat het tempo tegelijk heel hoog én heel laag ligt. Ze beschrijft perfect de sfeer van het echte leven: de dagen gaan heel snel voorbij, maar datgene waar je mee bezig bent, is wel allesoverheersend. Ze vat de polsslag van een mensenleven.»