1. It’s Showtime

Bart De Pauw maakt een tv-serie, en hij doet dat goed. Na het al bij al toch een beetje teleurstellende ‘Biker Boys’ is er nu ‘It’s Showtime’, een tiendelige comedyreeks over een jongeman die zijn gebrek aan zang- of goocheltalent compenseert met een overdaad aan enthousiasme en tot in het absurde gesteund wordt door zijn familie. Het resultaat is noch wereldschokkend noch vernieuwend, maar de serie brengt wel de kwaliteit die je sinds ‘Buiten de zone’ met De Pauw associeert: de afleveringen zitten als een Zwitserse klok in elkaar, er passeren een hele hoop goeie (en enkele flauwe) moppen de revue en de meeste personages zijn niet alleen grappig, maar krijgen gaandeweg ook een tragisch, ontroerend en dus herkenbaar kantje. Tip: geef ‘It’s Showtime’ minstens een kans tot het begin van aflevering drie.

2. Game of Thrones – seizoen 1-6

150.966 doden zijn er ondertussen gevallen in ‘Game of Thrones’, althans volgens een fan die alle sterfscènes uit de eerste zes seizoenen van de HBO-serie achter elkaar heeft gemonteerd. Toegegeven, daar zitten ook alle figuranten en dieren bij – waaronder één bijzonder onfortuinlijke duif – maar wie op YouTube het 21 minuten durende filmpje bekijkt, beseft toch dat het in Westeros niet echt fijn vertoeven is. Wie voor de volledige ‘Game of Thrones’-ervaring wil gaan en echt mee wil zijn als halfweg juli het zevende seizoen in première gaat, kan op Play More alle zes seizoenen inhalen, goed voor een slordige zestig uur geweld, functioneel en minder functioneel naakt en mannen en vrouwen die door de modder ploeteren. Met de juiste muziek erbij lijkt het wel een terugblik op Rock Werchter!

3. Billions seizoen 1-2

Over de financiële crisis die in 2008 uitbrak nadat Lehman Brothers ten onder ging en de Amerikaanse huizenmarkt in elkaar zakte, valt een goeie ‘The Wire’-achtige serie te maken, over hoe mensen van alle niveaus – van de simpele huiseigenaars met een wurghypo-theek tot de whizzkids van Wall Street die alle rommelkredieten herverpakten – verstrikt raakten in het spel van het grote geld. ‘Billions’ is, voor alle duidelijkheid, niet die serie, maar niet getreurd: deze reeks over een openbaar aanklager die een stinkend rijke hedgefondsmanager van fraude verdenkt is perfect zomervoer, met een kat-en-muisspel dat je op het puntje van je stoel houdt en twee hoofdrolspelers (Damian ‘Homeland’ Lewis als aandelenmakelaar Bobby Axelrod en een geweldige Paul Giamatti als zijn nemesis Chuck Rhoades) die elkaar van het scherm proberen te spelen. Ka-tsching!

4. Twin Peaks – the return

Redenen zát om alsnog in te pikken bij de volop lopende herstart van ‘Twin Peaks’. Om te beginnen is David Lynch, 25 jaar na het einde van seizoen twee, erin geslaagd om de sfeer intact te houden – iets tussen bevreemdend, angstaanjagend en lamlendig in. Het wandelende, damn good coffee drinkende rariteitenkabinet is ouder en grijzer, maar zorgt opnieuw voor onvergetelijke momenten – zie de vergadering tussen Hawk, Andy en Lucy op het politiekantoor of de gesprekken tussen FBI’ers Gordon en Albert. Maar ook de nieuwe lichting personages – onder wie een moorddadige dwerg, een psychopatische leegloper en de creepy huisvrouw Janey (rol van Naomi Watts) – be-klijft moeiteloos. Lynch laat zich bovendien weer volop leiden door z’n eigen filminstincten: sommige scènes zijn arty as fuck, andere zó banaal dat we er ongemakkelijker van werden. Kortom: trek uw rode velours gordijnen dicht en wacht op die zinderende eerste toon van het licht geüpdatete intromuziekje van Angelo Badalamenti: u zult het zich niet beklagen.

5. The Young Pope

Pakweg tien jaar geleden zou een tv-serie over de paus die gemaakt is door één van de beste Europese regisseurs en waarin een bonafide filmster de hoofdrol speelt automatisch hoge ogen hebben gegooid. Vandaag is ‘The Young Pope’ van Paolo Sorrentino met Jude Law als een jonge, rebelse paus een beetje onopgemerkt gebleven tussen de tientallen nieuwe reeksen die Netflix en co. over de wereld hebben uitgekieperd. Onterecht, want het eerste seizoen behoort tot het beste wat 2016 te bieden had. Al van bij het begin, een droomscène waarin Law op het prachtig verlichte San Marcoplein in Venetië vanonder een berg baby’s tevoorschijn kruipt, is duidelijk dat Sorrentino alle registers wou opentrekken, en ook daarna zijn de prachtige tableaus niet te tellen. Bovendien kan ‘The Young Pope’ bogen op één van de beste, origineelste soundtracks sinds lang, met muziek van Béla Bartók over Jefferson Airplane tot Opus (‘Live is Life’!). Zelfs Soulwax komt even langs.

6. Atlanta – seizoen 1

Een serie over een rapper en z’n manager die hun weg proberen te vinden in de hiphopscene van wat toch niet bepaald de hipste grootstad van Amerika is: als u zich afvraagt waarom u in godsnaam naar ‘Atlanta’ zou moeten beginnen te kijken, dan begrijpen we dat. Maar weet dat u anders één van de slimste en origineelste comedy’s van het moment mist, een voorbeeld ook van wat je kunt krijgen als je schrijvers volledige creatieve vrijheid geeft. Bedenker en hoofdrolspeler Donald Glover wou voor de eerste tien afleveringen geen enkel compromis sluiten – hij ging ervan uit dat het toch bij één seizoen zou blijven – en gooide alle conventies overboord. Het resultaat is met weinig anders op tv te vergelijken – met als hoogtepunt de aflevering rond een zwarte Justin Bieber – en werd zo enthousiast onthaald dat tv-zender FX na twee afleveringen al een tweede seizoen bestelde.

7. Deutschland 83

Speciaal voor al wie bij de woorden ‘Duitse televisie’ meteen aan belegen krimi’s als ‘Derrick’ en ‘Tatort’ denkt of – erger nog – aan ‘Die Schwarzwaldklinik’. ‘Deutschland 83’ is een uitstekende historische dramaserie over de Koude Oorlog in de jaren 80, waarin de spanningen tussen Oost en West getoond worden door de ogen van ‘de tegenpartij’. In dit geval de jonge Oost-Duitse grenswachter Martin Rauch die vlak nadat Ronald Reagan de toenmalige Sovjet-Unie in een speech ‘the evil empire’ heeft genoemd de vraag krijgt of hij undercover kan gaan in het West-Duitse leger. Omdat zijn moeder zo een broodnodige nieroperatie kan ondergaan, stemt Rauch – codenaam: Kolibri – in, waarna hij verkast naar West-Berlijn. Daar komt hij terecht in een wereld vol kleur en overvloed – uitpuilende warenhuisschappen, modieuze kleren, een walkman! – die fel afsteekt tegen het grauwe en saaie leven in zijn communistische thuis.

8. Big Little Lies

Het kan vreemd lijken om een HBO-serie met Nicole Kidman en Reese Witherspoon in de hoofdrol te omschrijven als een underdog, maar dat was ‘Big Little Lies’ toch een beetje toen de reeks in het voorjaar op tv kwam. De verfilming van Lianne Moriarty’s bestseller over een mysterieuze moord in een welgesteld kuststadje leek op het eerste gezicht een gepimpte versie van ‘Desperate Housewives’, meeslepend en spannend maar ook wat oppervlakkig. Maar net zoals er onder de schone schijn van Monterey een hoop duistere geheimen verborgen zitten, heeft ‘Big Little Lies’ veel meer diepgang dan verwacht. Met dank aan Kidman, die zichzelf als mishandelde vrouw die haar man niet durft af te vallen nog maar eens bewijst als één van de beste actrices van haar generatie, en regisseur Jean-Marc Vallée, die met zijn losse, geïmproviseerde aanpak de onderhuidse spanning perfect laat doorschemeren.