1. It’s Showtime

Bart De Pauw maakt een tv-serie, en hij doet dat goed. Na het al bij al toch een beetje teleurstellende ‘Biker Boys’ is er nu ‘It’s Showtime’, een tiendelige comedyreeks over een jongeman die zijn gebrek aan zang- of goocheltalent compenseert met een overdaad aan enthousiasme en tot in het absurde gesteund wordt door zijn familie. Het resultaat is noch wereldschokkend noch vernieuwend, maar de serie brengt wel de kwaliteit die je sinds ‘Buiten de zone’ met De Pauw associeert: de afleveringen zitten als een Zwitserse klok in elkaar, er passeren een hele hoop goeie (en enkele flauwe) moppen de revue en de meeste personages zijn niet alleen grappig, maar krijgen gaandeweg ook een tragisch, ontroerend en dus herkenbaar kantje. Tip: geef ‘It’s Showtime’ minstens een kans tot het begin van aflevering drie.

2. Game of Thrones – seizoen 1-6