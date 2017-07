Eén zaak is zeker: Serena Williams volgt zichzelf niet op in Wimbledon, de tweede grandslamafspraak van het tennisseizoen – zij is zwanger. Andy Murray, vorig jaar de beste bij de mannen, heeft dan weer last van de heup, en ook de andere toppers zijn niet in de vorm van hun leven. Een jonge leeuw dan maar? ‘Nee, we zullen de winnaar bij the old guys moeten zoeken.’