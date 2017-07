Danielle Haim kijkt naar de microfoon, ontlokt een gierende riff van twee noten aan haar Gibson SG en probeert niet te denken aan Liza Minnelli en de Pet Shop Boys die naar haar staren vanaf een poster aan de muur. Een kitscherige poster, maar de song die ze aan het opnemen is, is dat allerminst. ‘I say goodbye to love again / In loneliness my only friend’, zingt ze met hoorbare pijn in haar stem.

Danielle is de frontvrouw van de rockgroep Haim, die ze elf jaar geleden heeft opgericht met haar zussen Este (bas en percussie) en Alana (gitaar, toetsen en de occasionele koebel). In het begin jamde het trio in de woonkamer van hun ouders in San Fernando Valley, Californië, later wisten ze optredens voor een steeds groter publiek te versieren. Sinds hun debuutplaat ‘Days Are Gone’ (2013) mogen ze zich echte rocksterren noemen. Taylor Swift is een boezemvriendin, en U2 nodigde hen onlangs uit in hun studio in Malibu om te brainstormen over nieuwe nummers. Maar die avond in april waarop Danielle ‘Night So Long’ opneemt, is hun langverwachte opvolger ‘Something to Tell You’ nog lang niet afgewerkt. De release is nochtans gepland voor juli.

'Wanneer je voor duizenden vreemde gezichten staat te zingen, kan jou gek genoeg een gevoel van eenzaamheid bekruipen'