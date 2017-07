'Had ik hem maar gegoogeld, dan had ik nu een villa in Beverly Hills'

Als The Smiths-gitarist Johnny Marr bij de Happy Mondays was gaan spelen, zoals de bedoeling was – ‘Eind jaren tachtig werd ik door hen gekidnapt. Bodyguards moesten verhinderen dat ik de kamer verliet’ – was hij naar eigen zeggen al na een paar dagen overleden aan te veel drugs, drank en slaaptekort. Als Patti Smith daadwerkelijk de frontvrouw van de softe hardrockband Blue Öyster Cult was geworden – en die kans hád ze – was punk als genre nooit zo kloekborstig geworden. Als Bryan Ferry en Elton John bij de progrockers King Crimson waren gaan zingen – ze deden allebei auditie voor die job – ja, wat dan? In één geval weten we het wél: had Kurt Cobain – zoals hij in één interview vertelde – zijn instinct gevolgd en was hij bij Hole gaan spelen, de band van vrouwlief Courtney Love, dan was er ook geen ‘In Utero’ geweest.

Beverly Hills

‘Wat als...?’: dat is ook de vraag die Maurice Engelen van Lords Of Acid en Praga Khan zich meermaals heeft gesteld sinds hij ‘nee’ zei tegen Dr. Luke, de schrijver en/of producer van wereldhits als ‘Since U Been Gone’ (Kelly Clarkson), ‘I Kissed a Girl’ (Katy Perry) en ‘Girlfriend’ (Avril Lavigne).

Maurice Engelen «Dr. Luke had een rockachtergrond en wilde bijleren over dance. Voor de soundtrack van de ‘Mortal Kombat’-film had hij ooit een Lords Of Acid-nummer geremixt: we hadden al een beetje een band. Maar ik had in België de handen vol met een Praga Khan-theatertournee, en ik heb ’m dus afgewimpeld. Ik besefte pas hoe groot en succesvol Dr. Luke is toen onze gemeenschappelijke manager in Amerika me jaren later mailde: ‘De voorbije vier jaar had Luke 19 wereldwijde nummer één-hits. Zijn songs verkopen miljoenen exemplaren. Ik wens je een fijne vakantie.’ Pijnlijk. (Lacht) Eigen schuld: er was toen óók al internet, hè. Had ik hem toen maar eens uitgebreid gegoogeld, dan had ik nu een villa in Beverly Hills.»