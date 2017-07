'Op een keer kwam hij lachend uit de nachtwinkel. Bleek dat een klant hem had gezegd: 'Jij bent net Prince, alleen kleiner''

Jaren geleden heb ik Susan Rogers al eens kort ontmoet in Paisley Park, en als ik haar vlak voor een lezing in Rotterdam opnieuw spreek, begrijp ik meteen weer wat Prince in haar zag: ze is normaal, zachtaardig en empatisch, de tegenpool van de aan cocaïne verslaafde technicus die in het LA van de jaren 80 de norm was. We praten uitgebreid over werken met Prince, over de langste opnamesessies uit hun gezamenlijke carrière en over ‘Purple Rain’, de klassieke plaat uit 1984 waarvan nu een luxueuze reissue is verschenen.

HUMO Was Prince in de studio altijd de onverstoorbare controlefreak, of heb je hem ook in emotionele buien gezien?