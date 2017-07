Eeuwig spits Jan Mulder: 'Hoe wordt de prijs van een voetballer vastgesteld?'

'Wat twee jaar geleden als een absurde prijs werd weggelachen, wordt nu beschouwd als een eindejaarskoopje'

In The New York Times International Edition van 26 juni publiceerde Rory Smith een artikel met de titel ‘Soccer’s art of calculating a player’s worth’. Onderwerp van zijn bespiegelingen is de vraag hoe de prijs van een voetballer wordt vastgesteld.

Dat gebeurt tegenwoordig vooral met de toverwoorden ‘data’ en ‘statistieken’: de leeftijd speelt een rol, de positie in het team, nationaliteit, duur van het contract, commerciële waarde van de aankoop en de financiële slagkracht van de huidige werkgever. En dan komt het ergste nog: de makelaar.