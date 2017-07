Koppensneller Herman Brusselmans: 'Actieplan moet politie beschermen'

Overal in ons land worden politiemensen beschimpt, uitgelachen, bekogeld met van alles, en ja, zelfs fysiek aangevallen. Dat gebeurt meestal door groepjes degoutante jongeren die geen opleiding hebben, werkloos zijn, zich dood vervelen en een afkeer hebben van de democratie, de vrijheid en de onnozele, achterhaalde braafheid van de Belgische politie. Onze agenten zijn veel te soft. Op de Sinksenfoor in Antwerpen was er één die een plas platte diarree over z’n kepie geslingerd kreeg, en wat deed hij? Hij zei tegen z’n collega’s: ‘Ik ga even naar huis om me op te knappen.’ Hij liep te voet naar de Trammesantlei, vroeg aan z’n vrouw om z’n reserve-uniform te strijken, reinigde zich van de stront, en wat later vertrok hij weer naar de Sinksenfoor om z’n taak op te nemen, met als resultaat dat hij na vijf minuten een kassei tegen z’n kanis kreeg en afgevoerd moest worden.

Er zijn geruchten dat de meeste aanvallers van de hermandad Marokkaanse jongeren zijn. Ten eerste, dat is moeilijk te zien omdat de agressievelingen een muts dragen die hun gezicht voor vier vijfde bedekt, en ten tweede, het getuigt van een verregaande racistische reflex om alles waarbij geweld wordt gebruikt te linken aan Marokkaanse jongeren. Ten derde, als – en ik zeg áls – Marokkaanse jongeren zich onbeschoft zouden gedragen, dan is dat niet abnormaal. Ze worden gediscrimineerd, ze krijgen geen subsidie als ze een roman willen schrijven, ze worden geridiculiseerd omdat ze een moeder of een tante hebben met een hoofddoek, ze worden nog meer geridiculiseerd als ze zelf een hoofddoek dragen in combinatie met Marokkaanse naaldhakken en een leren rokje dat ze gekocht hebben tijdens hun vakantie in Marrakech, en het wordt hen kwalijk genomen als ze ons toeroepen dat onze moeder een hoer is. Terwijl moeders van vele Belgen eerlijk gezegd regelrechte sletten zijn, draaiend met hun dik gat, een decolleté dragend tot aan hun navelbuik, en steeds op zoek naar vieze seks met de buurman, de facteur, de man die het gas komt aansluiten of een toevallige voorbijganger, in wiens oor ze fluisteren: ‘Zal ik je met m’n tong eens wat kippenvel bezorgen aan je stinkende balzak?’ Dus het moet maar eens gedaan zijn met Marokkaanse jongeren, of soortgelijke jongeren uit andere besmette landen, van alles de schuld te geven. Als linkse denker protesteer ik daar hevig tegen!

Maar goed, van welke afkomst de agressoren ook zijn, het wordt tijd dat de politie zichzelf in bescherming neemt, van zich afbijt, de koe bij de horens vat en geen half werk verricht. Ik herinner mij dat er in de jaren 60 in Hamme een paar nozems waren en die vielen onze Hamse agenten ook lastig, met name door de banden van hun dienstwagen plat te steken, door in de brievenbus bij de agenten thuis te gaan pissen, door de dochters van de agenten te verplichten om met hun gat bloot achter een struik te schijten en door de commissaris pootje te lappen terwijl hij met een stuk in z’n kloten uit café De Kroon op de markt kwam gewaggeld. Toen was de maat vol. Het was met name hoofdagent Pros Verbruggen die het voortouw nam. Samen met z’n ondergeschikte collega’s Octaaf De Zulle en Gérard Van der Tist bracht hij de identiteit van de onverlaten in kaart. Ze stelden zich verdoken op in de buurt van jeugdhuis Den Trap, waar het crapuul zich iedere zaterdagavond bezighield met zuipen, drugs roken en meisjes intimideren. Toen de rotzakken naar buiten kwamen, sloegen Pros Verbruggen en z’n kompanen toe. Ze rosten de jongeren af met hun matrakken, schopten in hun maag en nieren, urineerden in hun bakkes en gaven hun een boete wegens onverantwoord liggen kreunen en om hun mammie roepen op de openbare weg. Het was daarna wel snel gedaan met het geweld tegen de politie! Overigens was er bij de gestrafte smeerlapjes geen enkele Marokkaan, maar ja, in het Hamme van de jaren 60 waren er zoveel Marokkanen als lekkere geurtjes in de onderbroek van La Esterella.