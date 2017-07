'Alarmerend dat De Standaard zoiets durft te publiceren'

Dr. Koen De Zeulder «Knokke is niet meer wat het geweest is. Dat bewijst deze kinderachtige tentoonstelling. Het is een beetje jammer, want ik heb er een optrekje. Maar wat mij het meest tegen de borst stuit, is wat regisseur John Durrand liet optekenen in De Standaard: ‘Magritte had virtual reality geweldig gevonden’. Het is alarmerend dat een kwaliteitskrant zoiets durft te publiceren.»

HUMO Wat is daar schandalig aan?