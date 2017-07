Deirdre McCloskey, econome, transseksueel en anti Piketty: 'Sinds ik vrouw geworden ben, neem ik de liefde veel serieuzer'

'Als je het basisinkomen voor iederéén invoert, dan mis je je doel. Ik heb geen financiële problemen, dus wil ik ook geen geld krijgen van een ander die het moeilijker heeft'

Sinds haar geslachtsverandering in de jaren 90 is ze anders gaan denken, zegt Deirdre McCloskey.

Deirdre McCloskey «Alleen vraag ik me nog steeds af of dat nu komt omdat ik volwassener geworden ben of omdat ik vrouw geworden ben. Alhoewel, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer (lacht uitbundig).»

HUMO Bent u niet verbaasd dat u net door een links bastion als de VUB wordt gehuldigd vanwege uw pleidooi voor de vrije markt?

McCloskey «De meeste universiteiten zijn linkse bastions. Ik was professor Engels, economie, geschiedenis en communicatie en overal had ik linkse of marxistische collega’s. Maar dat ik een eredoctoraat krijg in het land waar de vrije markt min of meer is ontstaan, is natuurlijk geweldig.»

HUMO U was vroeger zelf een marxist die zich vóór de arbeider en tégen de grote bedrijven uitsprak. Hoe sterk was uw overtuiging?

McCloskey «Eén van mijn favoriete jeugdboeken was ‘Germinal’ van de Franse schrijver Emile Zola, over de erbarmelijke leefomstandigheden van de mijnwerkers in Noord-Frankrijk. Hun lijden trof me diep. Als tiener zag ik mezelf als communist en dus ging ik betogen tegen de oorlog in Vietnam. Maar ik was geen intellectuele marxist, zoals veel van mijn vrienden. Zij lazen de drie volumes van Karl Marx’ beroemde werk ‘Das Kapital’. Ik ben intussen 74 jaar en heb nog niet eens het eerste gelezen.