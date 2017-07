Graag brengen we in deze kolommen een onrustwekkende verdwijning onder de aandacht: we dreigen de Kevin kwijt te raken. In 1995 werden er in ons land nog 812 jongens met die weledele naam geboren, in 2015 waren het er nog slechts 39. Hallo, Kevin, hallo: wat is er in hemelsnaam gebeurd met dit baken van proletarische trots?