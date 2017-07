'Mark Zuckerberg was fantastisch: dankzij hem begon ik medeleven voor mezelf te voelen'

In haar boek beveelt Sandberg zelf aan om de nu volgende vraag te stellen.

- Mevrouw Sandberg, hoe gaat het met u?

Sheryl Sandberg «Een heerlijke vraag. Dank u wel. Ik voel me goed. Ik ben gelukkiger dan ik me enige tijd geleden had kunnen voorstellen.»

- U hebt een topfunctie bij Facebook, u bent moeder van twee kinderen en u hebt twee jaar geleden uw man verloren. Wat is er precies gebeurd?

Sandberg «We waren een weekendje aan zee in Mexico, toen mijn man Dave in de fitnessruimte van ons hotel een hartinfarct kreeg. Ik heb hem proberen te reanimeren tot er een dokter kwam. De rit met de ambulance waren de langste dertig minuten van mijn leven. Dave achterin op de brancard, de arts constant met hem in de weer. Ik huilend naast de chauffeur, de arts voortdurend smekend dat hij moest zeggen dat Dave nog leefde. Ik snapte niet waarom het zo lang duurde en waarom niet alle auto’s voor ons aan de kant gingen. Toen we uiteindelijk in het ziekenhuis aankwamen, brachten ze hem meteen weg. Het leek een eeuwigheid te duren voor ik binnengeroepen werd in een klein kantoortje. Toen de dokter achter zijn bureau ging zitten, wist ik meteen wat dat betekende.»