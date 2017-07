'We zijn zo weinig bij elkaar dat je zou kunnen zeggen: ze leven niet samen. Maar dat doen wij dus wel'

Sarah Schotte (38) heeft jarenlang aan de VUB in Brussel gestudeerd. Maar telkens als de deuren van de trein in het station van Oostende openschoven, overviel haar een groot gevoel van bevrijding. Brussel lag haar wel, ze heeft er twee diploma’s gehaald, maar niets kan tegen de zeelucht op. In Oostende kan je pas diep ademhalen, zegt ze. En je kan er net zo goed aan politiek doen. Op dit moment is ze kabinetsmedewerker van Kurt Claeys (Open VLD), de plaatselijke schepen van Digitalisering en Ruimtelijke Ordening. Maar indertijd heeft ze in de Oostendse politiek ook de liefde van haar leven gevonden: Bart Tommelein (55). Het blauwe bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Sarah Schotte «Ik was parlementair medewerker, eerst van Didier Ramoudt en daarna van Paul Wille, en ik was lid van de Jong-VLD en het Willemsfonds. Ik was een hyperactieve militant uit Oostende toen ik, in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen in 2004, Bart leerde kennen. We voerden campagne van Kortrijk tot Koksijde, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. En achteraf vroeg Bart of ik zíjn parlementair medewerker wilde worden. Ik zag dat wel zitten en ik ben overgestapt van Wille naar Tommelein.»