Straffe Tour: Stephen Roche won 30 jaar geleden Giro, Ronde van Frankrijk én wereldkampioenschap

'Ik wil altijd meer. Egoïsme is een goede eigenschap in de koers, maar het heeft me wel mijn huwelijk gekost'

We zijn eind mei en zitten in een buitenwijk van Parijs, in de schaduw van de gebouwen van de Franse sportkrant L’Équipe. Stephen Roche (57) geeft voor de sportzender van de krant commentaar bij de Giro, en hij is in zijn nopjes: de nieuwe generatie renners, onder aanvoering van de Nederlander Tom Dumoulin, koerst net als in zijn tijd met open vizier. Roche heeft nog altijd charisma te koop, geen wonder dat hij nog zo geliefd is. Toen hij dertig jaar geleden na de Tour terug thuiskwam, was Ierland te klein.

Stephen Roche «Het was wonderbaarlijk, een echte overrompeling. Ierland telde 3,5 miljoen mensen, en meer dan 1 miljoen van hen stonden mij op te wachten langs de straten in Dublin. Ze kwamen van over het hele land, alleen om mij toe te juichen.

»Toen ze me in Parijs voorstelden om met open bussen door Dublin te rijden, vond ik dat een slecht idee: ik vreesde dat er niemand zou zijn, en dat ik een belachelijk figuur zou slaan. Op de Champs-Elysées stond het al vol met supporters met Ierse vlagjes, ik dacht dat we het wel gehad hadden. Maar toen ik van het vliegtuig stapte, spurtte meteen een menigte het tarmac op. De security moest een haag vormen om me naar de uitgang te krijgen. ‘Zo moeten The Beatles zich gevoeld hebben,’ dacht ik. En zij waren dan nog met vier! (lacht)»