Als kind kleurde Mulugeta Tafesse de straten van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba met stoepkrijt. Vandaag is hij kunstschilder in Antwerpen. In maart 2013 werd hij vrijwilliger bij das Kunst, een vzw die in de schoolvakanties creatief aan de slag gaat met kinderen en jongeren uit de stad. ‘Zo scherpen we hun verbeeldingskracht aan.’