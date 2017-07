'De selfie is een merkwaardig fenomeen: mensen kijken niet langer naar een kunstwerk, maar naar hoe zij zelf naast dat kunstwerk staan'

Steeds meer mensen uit de sport- en entertainmentwereld worden als narcisten weggezet: notoire voorbeelden zijn Kanye West, José Mourinho en voetbalgod Ronaldo. De wereld lijkt ook in verontrustende mate door narcisten geregeerd te worden. Met als meest sprekende voorbeeld de aan bladgoud, iets te stevige handdrukken en zichzelf verslingerde nieuwe Amerikaanse president. Begin dit jaar ontstond er nog grote ophef toen een Amerikaanse psychotherapeut Donald Trump diagnosticeerde als een gevaarlijke narcist die totaal ongeschikt is voor het presidentschap. De online petitie waarin om die reden Trumps aftreden werd geëist, werd binnen de kortste keren door meer dan 14.000 psychologen en psychiaters ondertekend.

Beleven wij een heuse ‘narcisme-epidemie’? Worden wij narcistischer omdat wij, zoals socialemediascepticus Jonathan Franzen het ooit omschreef, op Facebook, Instagram en aanverwanten de klok rond de ster zijn in een door onszelf geregisseerde, eeuwigdurende film? En wat zegt dat over onze onverstoord voortrazende samenleving? Tijd voor enige antwoorden!

(Mocht u tijdens het lezen de hoge nood voelen een selfie te nemen of wat kilometers te malen op de loopband: ga vooral uw gang.)

HUMO Om te weten waar we over spreken: wat ís narcisme precies?

Damiaan Denys (filosoof en hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam) «In de psychoanalytische literatuur is narcisme een stadium dat een mens moet doorlopen om een ‘ik’ te ontwikkelen. Het betekent dat je sterk betrokken bent op wie je zelf bent, en een bepaalde identiteit opbouwt uit beelden en verwachtingen die je in je omgeving opdoet. In het gewone taalgebruik hanteren we het woord om aan te duiden dat iemand altijd zichzelf naar voren schuift en weinig oog heeft voor anderen. In die betekenis is het afgeleid van een klassieke psychiatrische diagnose die bekend staat als ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’ (NPS). Iemand met een NPS lijdt aan een gebrek aan inzicht in zichzelf, plaatst zichzelf voortdurend op de voorgrond, vindt zichzelf heel belangrijk, heeft heel weinig aandacht voor anderen en is niet in staat om empathie op te brengen.»

HUMO Eigenlijk is het dus een ernstige aandoening?

Denys «NPS is één van de vier of vijf belangrijke persoonlijkheidsstoornissen. Je komt zulke mensen dan ook in de psychiatrie tegen. Ze hebben totaal geen inzicht in hun probleem. Neem iemand als Trump: die man voelt zich duidelijk miskend en onheus behandeld door de rest van de wereld, maar hij ziet niet in dat dat komt omdat hij zich zélf zo raar gedraagt. En omdat hij zich niet naar waarde geschat voelt, plaatst hij zichzelf nog wat méér op een voetstuk.»