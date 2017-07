Spectaculair van Guido Van Meir: 'De verdwijning van de Brusselse ring'

Een man komt thuis en betrapt zijn vrouw met een andere man, die zich prompt voordoet als een politicus op huisbezoek. Dat is de premisse van ‘Het huisbezoek’, het nieuwe theaterstuk van Humotijger op rust Guido Van Meir dat op de Gentse Feesten in première gaat.

Guido Van Meir «Ik heb gretig geput uit de gebruiken van de oude boulevardkomedies, en er vervolgens enkele absurdistische toetsen aan toegevoegd. Bob De Moor, Chris Van den Durpel en Heidi De Grauwe spelen de drie rollen, Frank Van Laecke regisseert.»

HUMO Is ‘Het huisbezoek’ een politieke satire?

Van Meir «Je kúnt dat erin zien, als je wilt. Die minnaar blijkt immers een charlatan, iemand die spéélt dat hij een demagogische politicus is, waardoor je de populist in een lachspiegel te zien krijgt. Toen ik het stuk in 2013 schreef, was er van Donald Trump en een paar andere demagogische roepers nog geen sprake. Maar het was toen al wel duidelijk in welke richting het zou evolueren, dus neen: écht visionair ben ik niet geweest (lacht).»

HUMO Je schreef het al in 2013, zeg je.

Van Meir «Als ongebonden schrijver is het niet zo makkelijk om je stuk ook op de planken te krijgen. Bob De Moor wilde meteen meespelen, en ik kreeg overal te horen dat het goed was, maar iedereen was met z’n eigen projecten bezig en had een langetermijnplanning te respecteren. Uiteindelijk heeft ‘Het huisbezoek’ onderdak gevonden bij het Vernieuwd Gents Volkstoneel. Daar ben ik heel blij mee, want daardoor zal het voor het eerst gespeeld worden op de Gentse Feesten, in de Minardschouwburg: gelegenheid én locatie passen perfect bij het stuk. In het najaar volgt een tournee langs een aantal culturele centra. Indertijd heb ik voor Bob De Moor een monoloog van Cornelius Bracke gemaakt, ‘Wees gul met uw organen’. Die deed het toen goed in de culturele centra, vandaar allicht de interesse.»

HUMO Hoe gaat het nog met Corneel, de bijzondere man waar jij jarenlang geestelijk over vaderde in je Humocolumn?

Van Meir «Geen idee: ik heb hem achtergelaten aan de toog van café De Kroon. Misschien woont hij intussen in een verzorgingstehuis?»

HUMO Zelf ben je 70 geworden, en sinds een aantal jaar ben je met pensioen. Bevalt dat?

Van Meir «Ja. Dat de Brusselse ring plots en onherroepelijk uit mijn leven verdwenen is, vind ik heerlijk. En het is prettig om mijn dagen nu vol te stoppen met lezen en schrijven. Voor het overige word ik weer druk gesolliciteerd over mei ’68 – volgend jaar is dat alweer vijftig jaar geleden. (Laconiek) Dan vertel ik wat ik ook al in 1978, in 1988, in 1998 en in 2008 heb verteld.»

HUMO Nog een hypothetische vraag. Wat zou je het ergst vinden: je vrouw betrappen met een minnaar, of met een politicus op huisbezoek?

Van Meir «Hmm, toch het eerste. Maar maak je geen zorgen: geen van beide scenario’s is waarschijnlijk (lacht).»

HUMO Rock on, Guido!

‘Het huisbezoek’ is van 14 tot 23 juli te zien in de Minardschouwburg in Gent, daarna op tournee. Meer info: www.vernieuwdgentsvolkstoneel.be