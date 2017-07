De Red Flames op het EK: de laatste interlands van Imke Courtois

Een blijk van toewijding, want ze serveren fijnproeverschocolade in de chique bar van het Belgian Football Center in Tubeke, waar zij en de andere voetbalelfen van de Red Flames het EK in Nederland suikervrij voorbereiden. Voor de 29-jarige Courtois – centrale verdediger, doctoraatsstudent en tv-analist in één – is dit meteen ook haar laatste voetbalexploot. ‘Het is tijd,’ zegt ze daarover.

'Ook bij EK-winst zal ik me geen gele Lamborghini kunnen veroorloven'

IMKE COURTOIS «Ik verlang naar de vrijheid om zomaar eens op vakantie te kunnen gaan, om een vliegticket te boeken en gewoon te vertrekken zonder te moeten denken aan trainingen of wedstrijden. Na 21 jaar voetbal heb ik dat ook verdiend, denk ik. Soms twijfel ik wel aan mijn keuze, maar dan alleen omdat ik niet weet hoe mijn leven er na juli zal uitzien. En omdat de meeste mensen het nodig vinden om me er voortdurend aan te herinneren dat ik het voetbal zal missen.»

HUMO Je kwam al vroeg naar buiten met je beslissing om te stoppen. Had je ze niet beter bewaard voor na het EK?

COURTOIS «Neen, ik heb dat bewust gedaan: de storm is nu gaan liggen, dus kunnen we ons weer op het voetbal concentreren. Ik kon het tegenover heel wat mensen uit mijn omgeving of bij mijn club Standard Luik niet maken om zo lang te wachten, en bovendien helpt het me om te genieten van elk moment. Zo stond ik onlangs stil bij het feit dat ik de laatste keer met de nationale ploeg het vliegtuig nam. Dat maakt het allemaal net iets intenser.