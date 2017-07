'Ik vind onenightstands heel mooi: die wederzijdse appreciatie en aantrekkingskracht die je één keer tot explosie laat komen'

Heleen Debruyne ‘Fijne roes, met warme mond’

Met romancière, Klara-redactrice en Humo-columniste Heleen Debruyne over de lichamelijke liefde praten, is zoals met Michel Wuyts over de koers keuvelen, of met Etienne Vermeersch over het bestaan van God of met Stijn Meuris over om het even wat: men krijgt alles wat men wil, en nog een klein beetje meer.

Heleen Debruyne «Al zolang ik me kan herinneren, vind ik seks leuk. Ik weet nog dat ik als kleuter al tegen dingen aanreed, wat overigens heel normaal schijnt te zijn. Het spijtige is wel dat het lang geduurd heeft voor ik effectief iemand in bed kreeg: tot en met het zesde middelbaar heb ik drooggestaan, omdat ik niet goed in de markt lag.»

HUMO Waarom niet?

Debruyne « Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien omdat ik niet goed in m’n vel zat? Niet dat ik iedere weekavond huilend naar huis fietste of zo, maar mijn puberteitsjaren waren wel de minst gelukkige van mijn leven: ik had het gevoel nergens bij te passen. Onlangs heb ik een paar pathetische dagboekpassages uit die tijd teruggelezen: best confronterend allemaal. Ik was een eenling, daar kwam het op neer. Ik las veel boeken, wat me raar maakte in de ogen van de coole groepjes, maar ik hoorde ook weer niet bij de zogenaamde strevers. Ik ergerde me aan alle dwaze regels die je moest volgen, gewoon omdat het de regels waren. Dat had ik al op heel jonge leeftijd: van de lagere school herinner ik me dat een leerkracht mijn moeder eens had ontboden omdat ik een probleem met gezag zou hebben gehad. ‘Op zich heeft ze geen probleem met gezag,’ heeft ze hem gezegd, ‘alleen met dom gezag.’ Waarmee ze in één klap de rest van het jaar voor me verpestte (lacht).»