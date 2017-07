'Een boek openslaan en daar rustig in verdwijnen: dat staat heerlijk haaks op het drukke ritme van de werkweek'

‘Monomaan met mannen’

Ruth Joos «Mijn leesplannen voor de zomer zijn nogal, euh, obsessief. Ik merk dat ik de laatste tijd steeds meer in oeuvres lees: ik blader lukraak in een boek, raak geïntrigeerd en lees uiteindelijk álles van die auteur. Zo was ik een tijdje volledig in de ban van Elena Ferrante. In haar bundel ‘La frantumaglia’ dook één naam keer op keer op, die van Marguerite Duras. Toen ik ’m daarna ook nog eens in de essaybundel van Connie Palmen tegenkwam, dacht ik: ‘Dat kan geen toeval meer zijn.’ Ik ben toen thuis voor mijn boekenkast gaan staan, maar verdorie: ik had niets van Duras. Dan ben ik in die van mijn lief gaan snuisteren – wij delen alles, behalve de boekenkast (lacht) – en die had wél een paar romans van haar staan. Op goed geluk heb ik er dan ‘Le ravissement de Lol V. Stein’ uitgepikt. (Diepe zucht) Fantastisch! Dat is nu alweer twee maanden geleden, en sindsdien ben ik haar hele oeuvre aan het lezen. En français, jawel. En ‘L’amant’, haar pièce de résistance, vertrekt binnenkort mee op reis.»

HUMO Dat klinkt inderdaad als een monomaan project.