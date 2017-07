Bloed, zweet en tronen: de zinderende finale van Game of Thrones

'Alle acteurs gaan tot het uiterste, want iedereen is bang om vermoord te worden'

In maart van dit jaar keken meer dan 150.000 mensen op Facebook Live 70 minuten lang naar een smeltend ijsblok, enkel en alleen om te weten te komen wanneer het nieuwe seizoen van ‘Game of Thrones’ zou beginnen. Het zegt veel, zoniet alles over de fanatieke aanhang van wat – sorry, ‘Het zwaard van Ardoewaan’! – de populairste fantasyfranchise uit de televisiegeschiedenis moet zijn. Maar het zit er dus bijna op. De reeks zet komende vrijdag een eindsprint in twee korte etappes in: terwijl een seizoen tot nu toe standaard tien afleveringen telde, zijn de laatste twee beperkt tot respectievelijk zeven en zes.

Liam Cunningham (Ser Davos) «De opnames van die zeven afleveringen hebben wel evenveel tijd in beslag genomen als de tien afleveringen uit de vorige seizoenen, én ze hebben evenveel gekost. Dat zorgt ervoor dat alles er nog beter, nog filmischer uitziet. De finale zal alles wat eraan voorafging doen verbleken.»

Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) «Maar de tijd dat de wereld van ‘Game of Thrones’ alsmaar groter werd, dat er elk jaar tientallen nieuwe personages bij kwamen, is definitief voorbij. Nu ligt de focus op diegenen die overgebleven zijn, en hoe hun verhalen op elkaar aansluiten. De reeks wordt dus tegelijk grootschaliger én kleinschaliger, als je begrijpt wat ik bedoel (lacht).»

HUMO Pilou, jij bent er vorig seizoen pas bij gekomen, als Euron Greyjoy. Hoe was het om in die machine te stappen?

Pilou Asbaek (Euron Greyjoy) «Indrukwekkend. Als je uit een klein land als Denemarken afkomstig bent en voordien hoofdzakelijk in Deense tv-series hebt gezeten (Asbaek is vooral bekend als Kasper Juul uit ‘Borgen’, red.), dan weet je niet wat je ziet. In Denemarken hebben we bij wijze van spreken in totaal twee camera’s in het hele land, hier wordt elke scène opgenomen met vier of vijf camera’s tegelijk. Zelfs al ben je de slechtste acteur ter wereld, dan nog ziet het resultaat er geweldig uit (lacht).»

HUMO Je werd in ieder geval meteen voor de leeuwen geworpen: in één van je eerste scènes stond je drijfnat in het midden van een storm.

Asbaek «Dértien keer heb ik die scène overgedaan. Het was halfweg november in Noord-Ierland, en ik stond daar helemaal doorweekt en verkleumd, maar ik stierf nog liever dan te stoppen. Ze kwamen me zeggen: ‘Je hoeft niet per se alles zelf te doen, voor de shots die we vanop afstand filmen, kunnen we ook wel een stunt double gebruiken.’ Maar ik wou geen loser lijken (lacht). Want dat is me ook opgevallen bij ‘Game of Thrones’: niemand klaagt. De omstandigheden waarin we opnemen zijn vaak verre van ideaal, maar alle acteurs gaan tot het uiterste. Ik weet ook waarom: iedereen is bang om vermoord te worden. Als je in ‘Game of Thrones’ zit, dan ben je op het einde van de dag vooral blij dat je er nog bij bent. Bij elk nieuw scenario denk je: ‘Hoera, ik ben niet gestorven!’»

Cunningham «De slachting die George R.R. Martin (schrijver van de boeken, red.) heeft aangericht, is inderdaad niet om aan te zien. Toen ik aan het eerste seizoen begon, had ik niet verwacht dat ik er in het zevende seizoen nog bij zou zijn. (Fijntjes) Of tenminste: bij het begin van het zevende seizoen.»

'Die gruwelijke verkrachting heeft me geïnspireerd om te gaan werken met vrouwen in Rwanda die het slachtoffer werden van oorlogsmisdaden'

Saaie wreedheid

HUMO De angst om iets te verklappen over het nieuwe seizoen zit er diep in, hè?

Carice Van Houten (Melisandre) «Je weet dat alles wat je verklapt meteen de hele wereld rondgaat. En jij wil niet degene zijn die het kijkplezier van miljoenen mensen vergalt door per ongeluk een plotwending prijs te geven. Zodra de opnames afgelopen zijn, moet je heel hard op je woorden beginnen te letten. Eerlijk gezegd voel je je als acteur nog het meest ontspannen op de set: daar weet iedereen toch al wat er gaat gebeuren.»

Asbaek «En zelfs daar moet je op je tellen passen. Voor mijn eerste scènes zaten we in de middle of nowhere, op een plekje in Noord-Ierland waar zelfs geen gsm-ontvangst was. Na de eerste draaidag keerde ik ’s avonds terug naar het hotel, zette mijn telefoon aan en zag meer dan 200 gemiste oproepen en berichten! Blijkbaar had iemand me die dag op de set gezien en was het breaking news dat ik voor ‘Game of Thrones’ gecast was. Vrienden van wie ik jaren niets gehoord had, hadden me proberen te bellen. Fanatiek groepje hoor, die ‘Game of Thrones’-fans.

»Het is wel een beetje surrealistisch om hier te zitten en niets te mogen zeggen, maar aan de andere kant wil ik het plezier van de mensen niet bederven. Vijftien jaar geleden ben ik eens naar ‘The Sixth Sense’ gaan kijken. De vorige voorstelling was net afgelopen, en ik hoorde een kerel zeggen: ‘Man, ik kan niet geloven dat Bruce Willis de hele tijd dood was!’ (lacht) Dus zeg ik niets – niet tegen vrienden, niet tegen mijn vrouw, tegen niemand.»

HUMO Wat? Was Bruce Willis de hele tijd dood? Enfin, Carice: wat is het wreedste dat je op de set al hebt meegemaakt?

Van Houten «Zonder twijfel de sterfscène van Shireen Baratheon (die in het vijfde seizoen op vraag van Melisandre en voor de ogen van haar ouders op de brandstapel wordt gezet als offer aan de goden, red.). Ik ben vorig jaar voor het eerst moeder geworden, en ik denk niet dat ik die scène nu nog zou kunnen spelen. Ik heb ze achteraf ook nooit meer bekeken.»

HUMO Toen werd je personage uitgespuwd op sociale media, maar nadat Melisandre vorig seizoen publiekslieveling Jon Snow uit de doden opwekte, werd ze bejubeld.

Van Houten «Ik heb zelfs huwelijksaanzoeken gekregen (lacht). En mensen riepen me op om mee te doen aan de verkiezingen. Ik ben vooral blij dat ik de afgelopen twee seizoenen andere aspecten van Melisandre heb kunnen tonen. Veel personages in ‘Game of Thrones’ hebben een andere, meer kwetsbare kant, maar bij mij duurde het heel lang voor je iets anders zag dan die strenge, zelfverzekerde en soms wrede vrouw. Tot op het punt dat het saai dreigde te worden, zeker voor mij als actrice.»

Asbaek «Dat is het voordeel van een tv-serie: dat je je personage kunt uitbouwen en verschillende kanten kunt laten zien. Bij elke scène met Greyjoy probeer ik iets nieuws. Ik wil van hem de grootste psychopaat maken die in ‘Game of Thrones’ heeft rondgelopen, ook al is de concurrentie niet min (lacht).»

HUMO Eén van de personages die het meest geëvolueerd is, is Sansa Stark: van onderdanige, mishandelde jongedame naar sterke, zelfstandige vrouw die op het einde van het zesde seizoen de man die haar zoveel heeft aangedaan aan de honden voert.

Sophie Turner (Sansa Stark) «Ze heeft een kracht die ze vroeger niet had, en daar leert ze dit seizoen mee om te gaan. Op het einde van het zesde seizoen zag je haar glimlachen na de moord op Ramsey – ofwel uit opluchting omdat hij eindelijk uit haar leven is, ofwel omdat ze de smaak van het moorden te pakken heeft. De tijd van de brave Sansa is definitief voorbij.»

HUMO En ze zit tegenwoordig in team-Snow.

Turner «Daar ben ik het niet mee eens: ze zit in team-Sansa, ze neemt haar eigen beslissingen. Ik weet dat er de afgelopen jaren veel te doen is geweest over hoe vrouwen behandeld worden in ‘Game of Thrones’, maar ik vind het oprecht een feministische serie. De periode waarin het verhaal zich zogezegd afspeelt – de donkere middeleeuwen – was een tijd van onderdrukking en patriarchale beperkingen, maar in deze reeks overstijgen de vrouwelijke personages die grenzen.»

HUMO Wat vond je van de controverse rond die gruwelijke scène waarin Sansa verkracht wordt door Ramsey?

Turner «Het was natuurlijk een verschrikkelijke scène, maar ik ben blij dat ze zoveel stof liet opwaaien, dat we de gelegenheid hadden om zoiets te tonen op het scherm. Er werd een taboe doorbroken, er werd over gediscussieerd, er was een dialoog over seksueel geweld. Het heeft mij persoonlijk geïnspireerd om me in te zetten rond thema’s als verkrachting en seksueel geweld, om te gaan werken met vrouwen in Rwanda die het slachtoffer werden van oorlogsmisdaden.»

Cunningham «Die hele discussie ook over het geweld en de seks in de reeks (blaast). Het is een serie voor volwassenen: als je alle seks en geweld zou weglaten, zou je het publiek pas echt beledigen. Als er tijdens seizoen zeven niemand gaat klagen, dan hebben we iets verkeerd gedaan.»

Naar de kapper!

HUMO Isaac, jij zat in wat zonder twijfel de meest besproken scène van vorig seizoen was: de dood van Hodor.

Asbaek «Ik heb samen met een paar andere acteurs commentaar moeten inspreken voor de dvd-box. We hadden die aflevering nog niet gezien en het enige wat je op de commentaartrack hoort, is vier mensen die een kwartier lang ‘Oh no. Oh no! OH NO!!’ zeggen (lacht).»

Wright «Ik ben daar ook al vaak op aangesproken, maar eigenlijk zat ik niet echt heel bewust in die scène. Ik bedoel: ik moest de hele tijd op een draagberrie liggen terwijl Hodor de deur probeerde tegen te houden, en op een bepaald moment ben ik in slaap gevallen. Tot de regisseur ‘cut!’ riep en mij wakker moest maken. Tot zover mijn spannende verhalen van op de set (lacht). Maar hem verliezen was verschrikkelijk, en dan heb ik het zowel over Hodor als over Kristian (Nairn, de acteur die Hodor speelde, red.). Hij was er, net als ik, vanaf het begin bij, hij was mijn compagnon de route.»

HUMO Jij bent opgegroeid op de set van ‘Game of Thrones’: je zat als kind in de eerste aflevering – toen Jaime Lannister je uit het raam duwde – en je gaat als volwassene het voorlaatste seizoen in.

Wright «Ja, en nu hoor ik overal waar ik kom: ‘O, wat ben je groot geworden!’ Toen ik begon, was ik 10, nu 18: ‘Game of Thrones’ is dus bijna de helft van mijn leven geweest. Als kind snapte ik niet echt hoe uitzonderlijk het allemaal was. Het was een wervelwind waar ik zelf geen controle over had: ik stond op de set, iemand zei me wat ik moest doen en ik deed het. ‘Game of Thrones’ leek wat op een soort middeleeuws zomerkamp (lacht). Maar hoe langer het duurde, hoe meer ik besefte dat het vreemd is om zo’n groot deel van je jeugd op die manier door te brengen. Zeker nu het einde nadert.»

HUMO Verdrietig?

Wright «Dat begint te komen, en niet alleen bij mij. Er hing tijdens de opnames van het zevende seizoen een trieste, melancholische atmosfeer, omdat iedereen weet dat het binnenkort voorbij is.»

Turner «Ik vind het opwindend dat het er bijna op zit, omdat ik eindelijk tijd zal hebben om ook andere dingen te doen – en om mijn haar te knippen wanneer ík dat wil (lacht). Maar ik ben ook verdrietig omdat ik Sansa moet achterlaten, en het is angstaanjagend dat mijn veiligheidsnet wegvalt, dat ik straks ander werk moet gaan zoeken. Veel van de jongere acteurs zijn aan ‘Game of Thrones’ begonnen met weinig ervaring, en we zijn ook echt vrienden geworden. Het klinkt als een cliché, maar het klopt wel: we zijn samen opgegroeid op de set. En we delen ook dezelfde zorgen: nu het einde nadert, is er veel onzekerheid. We hebben allemaal een beetje hetzelfde gevoel: wat als dit het hoogtepunt van onze carrière was en het alleen nog maar bergafwaarts gaat?»

Cunningham «Jij bent tenminste nog jong en mooi; ik ben een oude Ier met een wrak van een lichaam en één voet in het graf. Mijn bankdirecteur is nu al in paniek (lacht). Het komt ook heel zelden voor dat je als acteur in iets kunt spelen waar iedereen enthousiast over is, dat zo slim in elkaar zit en toch populair is. ‘Game of Thrones’ is een zeldzame diamant.»

Turner «De lat ligt hoog: er is veel druk om dingen te kiezen die in de buurt komen van ‘Game of Thrones’, alleen zijn die moeilijk te vinden. Ik maak me dus wel zorgen, ja. Ik wil niet dat mensen me later alleen hierom zullen herinneren. Als actrice wil je toch niet dat je over pakweg tien jaar in een film te zien bent en het publiek roept: ‘Hé kijk, daar is Sansa!’»