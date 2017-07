'Ik háát spinnen. Zodra ik het woord 'spin' hoor, voelt het alsof ze met honderden over mijn lijf kruipen'

De Marvelstudio gunt de populaire webslingeraar geen rust: sinds 2002 werd de Spider-Man-franchise al drie keer heropgestart. In ‘Spider-Man’, ‘Spider-Man 2’ en ‘Spider-Man 3’ was het Tobey Maguire die op de muren plakte, in ‘The Amazing Spider-Man’ en ‘The Amazing Spider-Man 2’ hing Andrew Garfield aan de draden, en nu is het dus de beurt aan Tom Holland, een piepjonge Britse acteur die eerder bijrollen speelde in ‘The Lost City of Z’ en ‘In The Heart of the Sea’. Eigenlijk maakte de nieuwe Peter Parker zijn intrede vorig jaar al in ‘Captain America: Civil War’, waarin hij op het tarmac van de luchthaven van Berlijn heel even mocht meevechten aan de zijde van Iron Man, om vervolgens weer snel uit het verhaal te verdwijnen. Een ietwat ongelukkig voorproefje, zo blijkt nu, van een meer dan geslaagde ‘Spider-Man’-solofilm. Humo ging aan tafel zitten met de 21-jarige Tom Holland en met regisseur Jon Watts, die met ‘Clown’ en ‘Cop Car’ twee weinig geziene maar bijzonder stijlvolle thrillers draaide en nu met ‘Spider-Man: Homecoming’ een bruisend spinsel aflevert.

HUMO Jon, jij zegt dat Spider-Man de beste superheld van allemaal is. Volgens mij vergis je je en valt Batman niet te overtreffen, maar los daarvan: waarom vind jij Spidey de beste?

Jon Watts «Toen Stan Lee en Steve Ditko in 1962 Spider-Man bedachten, deden ze dat met de uitdrukkelijke bedoeling om een superheld in het leven te roepen met wie we ons allemaal kunnen identificeren. Alle andere helden uit het Marvel-universum waren volwassen kerels die voortdurend in een krankzinnige wereld rondflitsten. En ineens verscheen Peter Parker in die wereld: een heel gewone schooljongen die nog bij zijn tante in Queens woont, die worstelt met groeipijnen en die moet leren omgaan met superkrachten waar hij niet om heeft gevraagd. Precies daarom is hij volgens mij de beste superheld: omdat we onszelf in hem kunnen herkennen. Zijn leven is niet perfect, hij maakt er vaak een potje van en hij is nog volop op zoek naar zijn eigen plekje in het leven. Dat is trouwens ook de reden waarom Peter nooit zou kunnen worden vertolkt door een onwerkelijk knappe superster. Peter moet eruitzien als een heel gewone jongen, niet als een filmster.»

Tom Holland «Bedankt, hé.»

Watts «Oké, dat had ik niet hardop mogen zeggen (lacht). Maar je begrijpt wat ik bedoel: Tom Cruise zou als Spider-Man totaal ongeloofwaardig zijn.

»Hoewel: Cruise in zijn ‘Risky Business’-periode had hem misschien nog kunnen spelen (lacht).»