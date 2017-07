De 50 invloedrijkste Belgen in de wereld: op bezoek bij Dimitri Vegas & Like Mike, dj's en broers

De koningen van de big room EDM – dance met stadionambities, zeg maar – zijn vergroeid met het wereldwijde succes van Tomorrowland, hangen in hun vrije tijd rond met Paris Hilton en David Hasselhoff en beginnen stilaan naar Hollywood te lonken. Hoe twee gewezen hotelanimatoren de populairste dj’s ter wereld werden.

'Als wij ruzie maken, is het meestal over muziek. Maar een drankje verder is dat weer vergeten'

‘Mehari’ was een mixtape in de Radio Soulwax-serie van 2ManyDJs, gemaakt om te cruisen op Ibiza in een oude Citroën Mehari. Met een iets minder tot de verbeelding sprekende Kia Picanto dender ik vandaag over de stoffige wegen van het eiland, op zoek naar de villa van Dimitri Vegas. De gebroeders Dewaele deden het als deejayende broers niet slecht in Humo’s lijst van invloedrijke Belgen, maar het zijn hun collega’s Dimitrios en Michael Thivaios die zich hier een luxevilla kunnen veroorloven, en wel op een boogscheut van het oude stulpje van Noel Gallagher – hij verkocht zijn villa toen James Blunt naast hem kwam wonen.