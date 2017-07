Het stadsfestival Boomtown, jaarlijks een welgekomen rusthalte tijdens de Gentse Feesten, weet dat het geheugen van feestvierders vaak beter op de lange dan op de korte termijn werkt. En dus komt Arno op 19 juli als Tjens Matic songs van toen zingen. Spinvis is op 22 juli zijn oude zelve, en al op 17 juli is er Absynthe Minded: de comeback, de wiedergutmachung, de heroics, part two.