Bevinden zich in onze eigenste moshpit: punker van het eerste uur Ludo Mariman (zanger van The Kids), voormalig skatepunker Ruben Block van Triggerfinger, het jeugdige geweld van Aurélie Poppins (zangeres van Cocaine Piss) en Pieter Coolen (gitarist van Toxic Shock) én de mensen die alles in goede banen proberen te leiden in de Ancienne Belgique en Rock Herk, een festival waar het nog steeds gezellig moshen is.

HUMO Wat is jullie meest memorabele moshpitervaring?

Aurélie Poppins «Ik denk dat ik 14 jaar oud was toen ik mijn zusje van 11 meenam naar een optreden van The Misfits in Aarlen. Ze sprong meteen mee in de moshpit en iemand brak met z’n elleboog haar neus. Zij vond het allemaal heel opwindend, maar ik kon het thuis wel gaan uitleggen (lacht).»