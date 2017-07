Naema Tahir: 'Beter dan Claus, Elsschot en Boon'

In de laatste jaren van zijn leven voerde de oude Goethe vrijwel dagelijks gesprekken met een jongeman genaamd Eckermann. Die laatste noteerde alles en daaraan hebben we een hoogst interessant boek te danken: ‘Gesprekken met Goethe’. Op 31 januari 1827 vertelt Goethe Eckermann dat hij een Chinese roman gelezen heeft. Hij ziet steeds meer in, zegt de grote man, dat het dichten ‘gemeengoed van de mensheid is’. Overal zijn grote schrijvers. We moeten gaan beseffen dat de nationale literatuur maar van relatieve waarde is. ‘De tijd van de wereldliteratuur is aangebroken.’

Dit was bijna tweehonderd jaar geleden. Maar het besef dat Goethe van ons vraagt, hebben we nog altijd nauwelijks. Een geletterd mens kent, naast de Nederlandse literatuur, de Engelse, Franse, Duitse en Russische klassieken. En ‘Don Quichot’ en ‘De tijgerkat’. Maar een Chinese roman? Nee.

Toch is het waar wat Goethe zegt. De wereld is veel groter dan Europa en Noord-Amerika. En overal zijn grootse boeken geschreven. Maar om dat te zien moet je je ‘pedante eigendunk’ laten varen en ‘voorbij de beperkte kring van je eigen omgeving kijken’. Dat doen we echter, zoveel jaren na Goethe, nog altijd maar weinig, erg weinig.