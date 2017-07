Eeuwig spits Jan Mulder: 'Wimbledon wordt zo eentonig als een Tourrit'

De presentatrice en voormalige halvefinaliste Sue Baker bezocht alle legenden in hun woonplaats om Wimbledon nog eens goed te bewieroken. Zonder uitzondering zijn de beroemde mannen en vrouwen het met Sue eens: Wimbledon is het mooiste, ontroerendste en verreweg het belangrijkste wat een tennisser in zijn of haar leven kan overkomen.

Federer vertelt dat hij op het Centre Court voor de eerste keer tegen Pete Sampras aantrad: ‘Ik kon het maar niet geloven tijdens de warming-up: Sampras staat aan de andere kant van het net en slaat de ballen naar mij terug!’

Ik had dat verhaal al eens eerder van hem gehoord, maar vervelen doet het niet. Daarna komt Sue weer met een anekdote over de ‘pracht en praal, traditie en glorie, ongelooflijke aantrekkingskracht en onverwoestbare sportieve schoonheid van Wimbledon’. Het wordt volgens Sue elk jaar mooier en beter.