Een studie van de universiteit van Deerlijk bevestigt het: de gemiddelde Vlaming weet niet wat we op 11 juli vieren. Is het de verjaardag van Will Tura? Herdenken we de eerste Vlaamse ritoverwinning in de Tour, of de eerste editie van ‘Oorlog en terpentijn’? Het zal de Vlaming worst wezen. Moeten wij ons daar zorgen over maken? Maar er zijn nog andere vragen!