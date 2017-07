Van CEO tot rocker: waarom iedereen mediteert

'Meditatie is allesbehalve zweverig: het zet me juist weer met de voeten op de grond'

Wouter Torfs ‘goeroe op tapijtje’

Wouter Torfs (CEO Schoenen Torfs) «Mijn moeder is al langer met meditatie bezig dan ik: ze was geïnteresseerd in oosterse filosofieën en boeddhisme, las boeken als ‘Zen en de kunst van het motoronderhoud’ van Robert M. Pirsig en mediteerde op haar slaapkamer. Wat ik als tiener raar vond, werd halverwege m’n dertiger jaren plots een voorbeeld. Vijfentwintig jaar geleden ben ik m’n zoektocht naar spirituele ontwikkeling begonnen, omdat ik toch niet geheel gelukkig was, ook al had ik een goeie job en dito relatie, en vier schatten van kinderen: ‘Is dit het nu?’»

HUMO Volgens psychiater Dirk De Wachter moeten we nochtans leren een beetje ongelukkig te zijn: het leven is nu eenmaal geen pretje.

Torfs «Dat is de grote paradox: mensen verlangen ernaar gelukkiger te zijn, terwijl je daarvoor net moet leren het imperfecte te aanvaarden en jezelf te accepteren zoals je bent. En daar heeft meditatie me bij geholpen, hoor.

»Voor mijn allereerste meditatie had ik me gebaseerd op zenmeditatie, en die meditatievorm beoefen ik nog steeds. Daarbij ga je met een rechte rug op een meditatiekussen zitten — in lotushouding, als je daar lenig genoeg voor bent. Dan ga je je focussen op je ademhaling, omdat die, in tegenstelling tot je hartslag, niet geconditioneerd is: je ademhaling gaat op en neer, of je nu gelukkig of ongelukkig bent. Al na enkele seconden zal je een gedachte of emotie te binnen schieten. En daarna nog één, en nog één. Zodra je tijdens een meditatiesessie voelt dat je afdwaalt, moet je die gedachten labelen — ‘Ah, oké, een gedachte’ — zonder erover te oordelen. Moeilijk, maar net daarom ook heel nuttig: je moet je geest zien als een aapje dat door het oerwoud van je gedachten slingert. Die gedachten voeden ons bestaan, maar snijden ons ook af van de realiteit: op den duur ben je meer bezig met die gedachten dan met wat er werkelijk in het moment gebeurt.

»Je kunt niet juist of fout mediteren: dat is net de essentie van meditatie. Je moet er gewoon elke keer opnieuw aan beginnen, ook al ben je er al 25 jaar mee bezig. Dat vergt de nodige discipline, maar het is een kleine investering voor wat je terugkrijgt. Wie regelmatig mediteert, gaat een interne dialoog aan met de ruis in zijn hoofd: de stroom van ideeën, indrukken, gedachten en emoties waar je écht niet gelukkiger van wordt. En roept die dus een halt toe, door contact te zoeken met wat er op dat specifieke moment gebeurt.»

HUMO Als je getraind bent in mediteren, reageer je dan ook anders op pakweg een stressvolle situatie?

Torfs «Ik heb vanochtend nog een halfuurtje gemediteerd: het zorgt ervoor dat ik de dag rustiger begin, en dat effect laat zich doorheen de rest van de dag voelen.

»Zo spreek ik mezelf toe wanneer ik emoties voel opborrelen: ‘Ik ben kwaad, maar ik bén geen kwaadheid.’ Want dat is natuurlijk de bron van alle lijden: je identificeren met wat er op dat moment zo dominant in je systeem aanwezig is, tot het al de rest overschaduwt. Sommige mensen vluchten in zo’n situatie in hun werk of in alcohol, maar dat is niet de gezondste manier om ermee om te gaan, want dan duw je die emotie weg.»

HUMO Enkele jaren geleden kreeg je nierkanker: helpt meditatie ook in zo’n verschrikkelijke situatie?

Torfs «Gelukkig is het bij mij heel snel gegaan: twee weken nadat ik te horen kreeg dat ik een kwaadaardige tumor in mijn rechternier had, werd ik al geopereerd, waarna het gevaar geweken was. Dat heb ik dus niet met meditatie opgelost, maar nadien, tijdens het mediteren, word je natuurlijk weer met die angst geconfronteerd: ‘Ik had dood kunnen zijn!’ Nu, het is wel bewezen dat zwaar zieken baat hebben bij mindfulness: het heeft een positief effect op hoe ze met hun ziekte omgaan.»