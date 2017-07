'In de avondzon op mijn terras zitten na een fietstochtje: eens kijken of ik het kan'

De avond voor het interview is Schols flink doorgezakt. Het televisieseizoen zit er op, en dan mogen de kadaverdiscipline en het ascetische ritme weer voor even in de kast.

BART SCHOLS «De laatste dagen voel je de finish. En dan duik je, ja. Het seizoen bestaat uit vier blokken, en het laatste duurt maar liefst tien weken. Dat is lang, zeker als je vier dagen per week als een spons alle informatie opzuigt over de drie onderwerpen waarover het ‘s avonds in de uitzending gaat. En toch is dit de mooiste job die ik ooit heb gehad.

»Weet je wat ook deugd doet? De studiedienst van de VRT kwam me net vertellen dat we in die laatste maand gemiddeld meer dan 200.000 kijkers per dag hebben gehad, en als je de mensen meetelt die naar de late uitzending ‘s nachts of ‘s ochtends kijken zelfs meer dan 300.000. Vorig jaar waren de kijkcijfers nog een issue, nu lijkt het erop dat we onze draai gevonden hebben, en de kijkers ons. Dat maakt het uitblazen tijdens de zomermaanden nog een stuk leuker.»

HUMO In vergelijking met ‘De wereld draait door’ of ‘Pauw’ werken jullie met een kleine redactie.

SCHOLS «Waanzin, eigenlijk. En jaloersmakend. Nu ja, er lopen ook drie keer meer Nederlanders rond dan Vlamingen. Maar ik kan niet dankbaar genoeg zijn voor de manier waarop onze mensen zich iedere dag dubbelplooien. Ik merk ook dat ze mij steeds vaker tegen mezelf beschermen: ze screenen en filteren mijn mails, zoeken onderwerpen waarbij ik me in mijn sas voel, bedenken hier en daar een originele insteek, gaan soms zelf op onderzoek uit. En vervolgens mag ik dat allemaal netjes binnenkoppen. Ik heb net een eindeseizoensbarbecue voor de hele ploeg gehouden, hier bij mij in de tuin: het is een emotioneel moment geworden, want één van m’n twee eindredacteurs – van wie ik eens heb gezegd dat ik ze nooit kwijt wilde – gaat wat anders doen.»

HUMO Maak de balans eens op: hoe vind je zelf dat je geëvolueerd bent?

SCHOLS «‘t Is dubbel. Enerzijds bouw je ervaring op, en die maakt je zelfzekerder. Anderzijds maak je vanalles mee waardoor je meer op je hoede bent. In het huidige mediaklimaat moet je goed opletten, want het minste kan gezien worden als een bewijs van vooringenomenheid. Onze nieuwe ombudsman, Tim Pauwels, analyseert die klachten, en probeert te achterhalen wat ze veroorzaakt. Hij sprak in z’n conclusies over ‘een intuïtieve bovenlaag’: sommige kijkers worden kwaad als ze nog maar het gevoel krijgen dat één of andere uitspraak niet neutraal is. Stel: een item van ‘Het journaal’ start met de zin ‘Donald Trump vindt het nodig om uit het klimaatakkoord te stappen.’ Er zijn mensen die dat al vooringenomen vinden, en misschien niet eens onterecht. Maar er komen ook reacties binnen van kijkers voor wie je als journalist nooit iets goed zult kunnen doen als je zelfs maar één kritische vraag stelt aan hun idolen.

»Neem nu dat Twitterstormpje rond Thierry Baudet (frontman van de Nederlandse politieke partij FvD, red.). Hij wist op voorhand dat we het over zijn uitspraken over vrouwen gingen hebben, en dat we daar beelden van hadden. In mijn aankondiging zeg ik trouwens niks anders dan wat hij letterlijk zegt in dat filmpje, maar toch beschuldigt hij mij meteen van framing. Prompt krijgt hij bijval van zijn hele Twitter-aanhang, die blijkbaar goed georganiseerd is. En vervolgens gaat dat meteen een eigen leven leiden: nieuwssites nemen alleen dat opstootje bij die intro over, niet het filmpje dat duidelijk maakt dat we volledig juist zaten. Raar vind ik dat. Maar ook fascinerend.»