'Ik geef het toe: Mick Jagger heeft me doen janken als een kind'

Tussen het moment dat een concertpromotor een band boekt en dat waarop die geacht wordt het podium op te stappen, zit veel tijd. En dus veel kruispuntmomenten waarop het fout kan lopen. De verhalen over gebroken benen (Dave Grohl), overwerkte stembanden (Adele) en debiele uitspraken (Bounty Killer) kent u. Vroeger gold dat dubbel: toen konden artiesten – zonder e-mail of smartphone – nog ongestoord onberekenbaar zijn.

Marnique Deswarte (ex-voorzitter vzw Festival Dranouter) «1995 was een rampjaar voor Dranouter. Onze twee hoofdacts waren Shane MacGowan and The Popes en Songhai. Dat was een supergroep met bassist Danny Thompson, de legendarische koraspeler Toumani Diabaté uit Mali en de Spaanse, toen zeer populaire flamencogroep Ketama. Ze hadden een cd opgenomen, maar nog nooit samen opgetreden: het zou dus een uniek concert worden. Alleen besefte Toumani pas op de dag van het optreden dat hij geen vliegtuigticket had om van Mali naar België te vliegen: een fout van zijn management. De groep heeft dan maar gespeeld met een vervanger, maar dat was natuurlijk niet hetzelfde. Een gemiste kans, want ook daarna stonden ze – zeker in België – nooit meer samen op een podium.