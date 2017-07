'Toen onze veiligheidsdiensten geen informatie over Salah Abdeslam kregen van Marokko, volstond één telefoontje van de koning'

De mededeling dat Filip is opgenomen in onze top 50 van de invloedrijkste Belgen in de wereld, stuit meermaals op ongeloof. Wie de koning enigszins kent, weet dat hij niet is gemaakt om een Mitspieler op het hoogste niveau te zijn. Zijn schichtige blik verraadt hem. Zijn houterigheid in het eerste contact. Zijn bijna voelbare paniek als hij in een voor hem onbekende situatie terechtkomt. Om nog te zwijgen van het gewicht van zijn functie, dat in de loop der jaren aanzienlijk is afgenomen. En toch is er nog altijd het breed vertakte netwerk van de vorst, waarvan menige industriële tycoon of toppoliticus alleen maar kan dromen. Toen één jaar geleden publieke vijand nummer één Salah Abdeslam op de vlucht was en de Belgische veiligheidsdiensten geen informatie loskregen van hun collega’s in Marokko, volstond één telefoontje van de koning naar zijn Marokkaanse ambtsgenoot Mohammed VI om de relaties te normaliseren. Even later werd Abdeslam ingerekend.

‘De Marokkaanse pers heeft dat naar buiten gebracht,’ zegt een goed ingevoerde bron. ‘Anders was dat niet bekend geraakt. De koning doet zulke zaken vaker, maar hij opereert in discretie. Natuurlijk heeft Filip invloed. Het volstaat een blik te werpen op het bezoekerslijstje van het koninklijk paleis in de afgelopen maanden: Elon Musk, Michael Bloomberg, Bill Gates. Als je zulke mensen over de vloer krijgt, doe je ertoe. Met die uitzonderlijke contacten levert de koning zijn bijdrage aan het land: België wordt daar beter van.’

Mark van den Wijngaert, emeritus hoogleraar hedendaagse geschiedenis, is niet overtuigd. ‘Filip ontvangt veel mensen uit de meest verscheiden kringen, maar maakt dat hem tot een machtig of invloedrijk man? Macht heeft hij niet meer: hij benoemt geen ministers, hij ontbindt het parlement niet. En invloed heb je als je mensen dingen kunt laten doen die ze anders niet van plan waren te doen. Ik betwijfel of hij daartoe in staat is. Het kabinet van de koning is een kenniscentrum. Filip maakt er gebruik van om zijn kennis te vergroten, maar daar houdt het ook op. Hij is echt geen raadgever van topindustriëlen.’

Een minister van de regering-Michel is het daar volmondig mee eens. Als Filip met mensen van het hoogste niveau wordt geconfronteerd, gaat het licht weleens uit. ‘Tegenover de wereldleiders schiet hij echt tekort,’ zegt de minister. ‘Hij speelt twintig niveaus lager.’

Een hoveling noemt Mathilde het geluk van de koning. Zij is zo mogelijk nog actiever dan haar man, en vooral: zij is verstandiger. ‘De koning is de koningin. Zij bereidt alles minutieus voor, ook de bezoeken die ze samen met Filip aflegt. Tot in de kleinste details is zij op de hoogte van het programma. Mathilde is niet te vergelijken met Paola, die nergens van wist.’