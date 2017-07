Nzanga Mobutu, zoon van, spreekt voor 't eerst 20 jaar na het Mobutu-regime: 'Die verdwenen miljarden zijn sprookjes'

'Ja, mijn vader was een autoritair man, maar om een groot land bij elkaar te houden moet je wel orde op zaken stellen'

In de laatste maanden van het Mobutu-regime was Nzanga de persoonlijke woordvoerder en vertrouweling van zijn vader. De man is in België opgegroeid, begrijpt goed Nederlands, kent de Europese journalistiek erg goed en is bereid om op moeilijke vragen te antwoorden. Ook over het einde van zijn vader wil hij, na twintig jaar, eindelijk uit eerste hand getuigen. Vandaar onze eerste plek van afspraak: de christelijke begraafplaats Pax, even buiten het stadscentrum van Rabat, bij het mausoleum van Mobutu Sese Seko. Op 14 september 1997 stond ik hier ook, maar dan aan de buitenmuur, in een grotendeels mislukte poging om een televisieverslag te maken van de begrafenis van één van de beruchtste Afrikaanse dictators van de vorige eeuw.

Nzanga Mobutu «We wilden er geen media bij. Niet alleen wegens het diepe verdriet, maar ook omdat de pers toen niet erg mild was voor ons. We wilden in alle intimiteit afscheid nemen, en achteraf bekeken vind ik dat nog altijd een goede beslissing.»