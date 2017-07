Het zotte in Inge Vervotte: 'De afgelopen vijf jaren zijn een soort tweede puberteit geweest'

'Toen ik mijn afscheidsvergoeding van 130.000 euro niet opnam, kreeg ik naar mijn voeten van een ober: 'Gaan we allemaal gratis werken, of wat?''

We zitten in wat waarschijnlijk de mooiste boekhandel van het land is: De Zondvloed in Mechelen. In die stad woont en werkt Inge Vervotte ook en beheert ze als Emmaüs-baas 24 instellingen, waaronder ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en zorgcentra voor ouderen, gehandicapten en jongeren.

Dat ik aan haar moest denken de avond voor het gesprek, zeg ik, nu tijdens de Zomer van Antwerpen het legendarische ‘Rosas danst Rosas’ van Anne Teresa De Keersmaeker heropgevoerd wordt, 35 jaar na de première. Want als het leven iets anders was gelopen, had ze daar ook op het podium kunnen staan.