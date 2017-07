'Managers die willen aantonen dat hun baan wél nut heeft, geven hun team extra werk: zinloze verslagen schrijven'

Honderd jaar geleden wist je perfect waar een job voor stond. Een mijnwerker boorde naar steenkool, een landbouwer verbouwde gewassen. Vandaag hebben we executive managers, business consultants en B2B marketeers, mensen van wie we totaal geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. De ronkende titels op hun naamkaartjes scheppen hoge verwachtingen, maar hun dagelijkse activiteiten zijn vaak ontnuchterend: als ze niet bezig zijn de laatste Netflix-reeks te downloaden, bereiden ze het zoveelste motivatieseminarie in de Ardennen voor of werken ze aan powerpointpresentaties die niemand interesseren. Overdrijven we? David Graeber, professor aan de London School of Economics, denkt alvast van niet. Hij vogelde uit dat slechts 25 procent van de beroepsbevolking iets tastbaars produceert. Bij de rest is het doel van de arbeid nogal flou. Ze vergaderen, plannen, rapporteren en structureren. Of plannen de structureringen. Hun activiteiten staan mijlenver van het reële productieproces van goederen en diensten. Volgens Graeber hebben ze bullshitjobs.

David Graeber «In een wereld zonder leerkrachten of dokwerkers zouden we snel in de problemen geraken, maar het valt te betwijfelen of de mensheid zou lijden onder het verdwijnen van telemarketeers, verzekeringsexperts en bedrijfsrevisoren. Neem nu bedrijfsadvocaten: die zijn er enkel omdat een ander bedrijf er één heeft. Het is zoals het leger: als één land beslist om militairen in te schakelen, moet de rest volgen, maar eigenlijk zijn ze niet nodig. Een tweede categorie jobs die overbodig is, zijn de pro-formaknechten. Die bestaan enkel omdat ze iemand anders belangrijk moeten doen lijken. Ik heb het over receptionistes die één telefoontje per dag opnemen, of secretaresses wier enige taak erin bestaat de spam uit de mailbox van hun baas te filteren.»