Een mens van goede wil: Rit Borremans biedt gratis medische hulp in West-Afrika

'Mijn patiënten hebben nog nooit een tandenborstel gezien'

In 2007 vloog Rit Borremans naar Monrovia, de hoofdstad van Liberia, om er in te schepen op de Africa Mercy. Samen met meer dan vierhonderd vrijwilligers uit de hele wereld wilde ze een maand lang medische hulp verlenen aan straatarme Afrikanen. ‘Ik had geen idee wat ik kon verwachten, maar de schrijnende armoede trof me midscheeps.’ In november vertrekt Rit voor de veertiende keer naar de Africa Mercy om de tandartsen aan boord te assisteren.