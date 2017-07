'We komen in een spiraal van vuurwapengeweld terecht'

Een YouTubefilmpje voor wapenliefhebbers: op de lakens van een onopgemaakt bed ligt een zwart pistool van het merk Ekol. Made in Turkiye, staat op de korte loop. Een mannenstem buiten beeld vertelt dat hij het wapen via Amazon.com heeft gekocht en maakt de kijker attent op details waar je op moet letten bij de aankoop. Het wapen is in Turkije verkocht als een alarmwapen, geschikt om het startschot te geven bij een atletiek- of een wielerwedstrijd, niet om een overval mee te plegen. Twee dikkige handen – gouden horloge en zilveren ketting om de polsen – betasten het kleinood met liefde, halen het uit elkaar en tonen hoe je het in een handomdraai kunt omtoveren tot een dodelijk wapen. ‘Kijk maar,’ zegt de man, terwijl de mollige handen een rij blikjes en flessen kapotschieten voor de camera.

‘Dat soort handvuurwapens is tegenwoordig erg in trek bij kleine dealers in het drugsmilieu en bij straatboefjes,’ zegt Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut, dat pas een rapport over de Belgische illegale vuurwapenmarkt heeft voorgesteld.

Nils Duquet «Het zijn momenteel de goedkoopste op de markt. Je hebt ze al voor 100 tot 200 euro. Het zijn alarm- en gaspistolen die in Turkije vrij verkocht worden, en die je heel makkelijk kunt ombouwen met behulp van één van de tientallen handleidingen op YouTube. In België kun je óók alarmpistolen kopen, maar die kun je in principe niet schietscherp maken. In Turkije heb je een heel gamma modellen van het merk Ekol en Zoraki, bestemd voor de export, en die ombouwen is een koud kunstje. Bendes kopen ze in bulk op en smokkelen ze naar Europa. Of de wapens worden via het internet verkocht en via de post in heel Europa geleverd.»

'De wapens die nu in Anderlecht gevonden zijn, komen wellicht uit dezelfde wapendepots in de Balkan als de kalasjnikovs van de aanslagen op de Bataclan en bij Charlie Hebdo'

HUMO Lopen boefjes in Borgerhout en Molenbeek tegenwoordig allemaal rond met omgebouwde Turkse alarmwapens?