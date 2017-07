'De koning toonde dat hij ook een mens is met zijn goeie en zijn minder goeie kanten'

André «Filip doet zijn best. De vorige toespraken waren zeker niet slecht, maar de mensen willen wat anders. De tijden zijn veranderd: sinds Trump en ‘Liefde voor muziek’ leven we in een emo-wereld. En over veranderen gesproken: ik ga me even een andere schuilnaam aanmeten, als je dat goed vindt.»

Eefje «We hebben dus volop ingezet op de grote gevoelens en daarvoor hebben we specialisten ingehuurd. We hebben een toespraak getest die werd geschreven door Tom Lanoye, in een regie van Hilde Van Mieghem.»