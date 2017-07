In de Tour van de valpartijen houden de wielerdokters de koers recht: 'Het is rampengeneeskunde'

'De sport is te gevaarlijk geworden: ik zou niet graag hebben dat mijn zoon koerst'

In hun dokterspraktijk hangen de truitjes van voormalige wielerkampioenen, getekend met uitvoerige woorden van dank. Toon Cruyt (56) draait al een jaar of twintig mee, aan de zijde van Patrick Lefevere. Joost De Maeseneer (62) heeft de langste erelijst en won in 2014 nog de Tour met Vincenzo Nibali. Hij doet het nu wat rustiger aan bij Wanty-Group Gobert, na hectische jaren met Bjarne Riis en Alexandre Vinokourov. Servaas Bingé (36) is de jonge, ambitieuze hoofdarts van Lotto-Soudal en bezig aan zijn tweede Tour de France. Allen waken ze over de gezondheid van hun renners, sturen ze een medisch team aan en delen ze één grote vrees: dat hun renner iets ernstigs zou overkomen.

Cruyt «Ik ben altijd blij als al onze renners heelhuids over de meet rijden. Dat de sprint in het honderd is gelopen, of iemand anders gewonnen heeft, is het minste van mijn zorgen. Er zijn altijd mannen die na twee dagen al met een handicap starten, door schaafwonden of een verstuikte pols. Eigenlijk gebeurt de grootste selectie in de Tour door de valpartijen.»