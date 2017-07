'Het referendum over de brexit gaf miljoenen mensen de kans om eindelijk nog eens hun stem te laten horen'

In zijn nieuwe boek ‘The Road to Somewhere’ legt Goodhart de verschillen tussen beide kampen bloot. De overalmens – goed opgeleid, sociaal mobiel – hecht grote waarde aan autonomie en openheid. Hij verhuist met ogenschijnlijk gemak, soms over landsgrenzen heen, en voelt zich overal thuis, terwijl de ergensmens sterk geworteld is in een lokale gemeenschap. Voor hem zijn vooral veiligheid en huiselijkheid belangrijk. Zijn identiteit is sterk gekoppeld aan traditionele verbanden, zoals familie of religie. Wat we tegenwoordig in Europa zien gebeuren, is volgens Goodhart de opstand van de ergensmens – de stem die te lang is gemarginaliseerd.

David Goodhart «Er zijn in mijn theorie natuurlijk overlappingen met eerdere scheidingslijnen tussen sociaal-economische klassen of politieke voorkeuren, maar die lijken minder relevant te zijn geworden. De linkse professor is bijvoorbeeld een overalmens, net als de rechtse, succesvolle zakenman. Maar de lager opgeleide oudere uit de stedelijke arbeidsklasse is een ergensmens, net als de welvarende middenstander uit een provinciaals dorp.»