'Spannend om te zien hoe zo'n klein kind uitgroeit tot een mens, maar erg vermoeiend is het natuurlijk wel'

Vijfentwintig jaar lang hing Marga Schiet (69) aan de telefoon met weifelende ouders en grootouders, die haar belden voor advies. Eerst deed ze dat voor de Opvoedtelefoon – die heeft ze samen met een collega in 1984 opgericht – en daarna voor de advieslijn van Ouders Van Nu. Ze weet dus waarover ze het heeft. Intussen kon ze al haar goede raad ook thuis uitproberen, terwijl ze haar twee kinderen grootbracht.

MARGA SCHIET «Tegenwoordig bellen onzekere ouders niet meer naar een advieslijn, maar gaan ze zelf op zoek op het internet. Daar staat het vol met tegenstrijdigheden en onzin. Ik weet hoe moeilijk het is om je een weg te banen door al dat goedbedoelde advies: ik ben heel jong moeder geworden. Iedereen – mijn moeder, de buurvrouw – kwam me vertellen hoe het moest. Voor de ene was borstvoeding heilig, de andere zwoer bij flessenvoeding. Een ander heikel punt was verwennen. De oudere generatie vond dat je daarmee moest uitkijken: ‘Niet oppakken! Voor je het weet, windt je kind je om z’n vinger!’ Van mijn zus kreeg ik dan weer het boek van de Amerikaanse kinderarts Benjamin Spock, die best soepel was als het over verwennen ging. Het balanceren tussen die twee stromingen vond ik erg lastig.»

HUMO Welke vragen stelden ouders u zoal?