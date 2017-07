'We betalen vandaag voor de zwendel die Steve Stevaert heeft georganiseerd'

Volgens de meest recente cijfers van Eurostat betaalt een gemiddeld Belgisch huishouden het meest voor elektriciteit in Europa, na de Denen en de Duitsers. Bovendien viel de grootste stijging van de elektriciteitsprijs in ons land te noteren: tussen 2015 en 2016 ging die met maar liefst 16,7 procent omhoog. In diezelfde periode werd elektriciteit in Nederland 13,8 procent goedkoper. En als je nog verder in de tijd teruggaat, wordt de stijging alleen maar hallucinanter, zegt Annemarie De Vreese van de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: ‘Uit onze jaarlijkse prijsstudie blijkt dat de zuivere energieprijs in Vlaanderen tussen januari 2007 en december 2016 met gemiddeld 30 procent is gestegen.’

Elektriciteit wordt verrekend per kilowattuur – dat is wat een elektrisch toestel van 1.000 watt verbruikt gedurende een uur. Een gemiddeld Deens gezin betaalt 0,308 euro per kilowattuur, een Duits gezin 0,298 euro en een Belgisch gezin 0,275 euro.