'Sterren zijn als kinderen: hun alles geven wat ze willen, is het domste wat je kunt doen'

Als ik dat even later aan Terry O’Neill (78 jaar oud en kerngezond) meld, moet hij er smakelijk om lachen. Zijn manager voegt eraan toe: ‘Terry’s geboorte, dát was een freak accident!’

De rest van wat de chauffeur zei, is waar: Terry O’Neill heeft zes decennia lang anyone who’s anyone gefotografeerd: Winston Churchill, John F. Kennedy, Marlene Dietrich, Elvis Presley, Frank Sinatra, Muhammad Ali, Groucho Marx, The Beatles en The Rolling Stones... Bovendien verlegden de sterren voor hem hun grenzen: hij kon Laurence Olivier vereeuwigen als travestiet, Richard Burton in bad, Raquel Welch aan het kruis en Brigitte Bardot in bed… Iedereen kent zijn werk, ook al besef je het vaak niet: zo was het hoesontwerp dat de Belg Guy Peellaert maakte voor Bowies ‘Diamond Dogs’ gebaseerd op een idee en foto’s van O’Neill. De iconische foto van Faye Dunaway in kamerjas, naast het zwembad van het Beverly Hills Hotel met haar net gewonnen Oscar, is van zijn hand – en niet alleen nam hij die foto, hij stal ook haar hart.

HUMO Je wilde eigenlijk muzikant worden, maar je werd één van de beroemdste fotografen van je tijdperk. Hoe verliep de overgang van de ene ambitie naar de andere?

Terry O’Neill «Ik wilde de allerbeste jazzdrummer van de wereld worden. In tussentijd had ik bij een vliegmaatschappij een job als steward aanvaard, omdat ik wist dat je, als je naar New York vloog, na elke vlucht drie dagen vrij had en dat je die tijd noodgedwongen moest doorbrengen met een handvol aantrekkelijke stewardessen (grijnst). Op een dag nam ik op de luchthaven puur toevallig een foto van een man die in slaap was gevallen te midden van een horde Afrikaanse notabelen in traditioneel kostuum: het bleek Rab Butler te zijn, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. Die foto werd gepubliceerd en ik kreeg de opdracht om alle sterren te fotograferen die door de douane passeerden – dat leverde dagelijks exclusieve foto’s op. Daarna verongelukte mijn grootste concurrent en moest ik ook zijn job overnemen: foto’s nemen op filmsets.»

HUMO Had jij zijn auto gesaboteerd?

O’Neill (lacht) «Neen, hij is gestorven in een vliegtuigongeluk, ik was niet eens in de buurt. Maar zo werd ik op mijn 21ste de jongste fotograaf die Fleet Street (synoniem voor de Britse pers, genoemd naar de Londense straat waar de grote kranten gevestigd zijn, red.) ooit gekend heeft. De prille televisie zond toen een programma voor de jeugd uit dat ‘Cool for Cats’ heette, en mijn hoofdredacteur had het gevoel dat het weleens wat zou kunnen worden met die nieuwe generatie popsterren. Dus moest ik naar Abbey Road, waar een onbekend groepje opnam dat zich The Beatles noemde. Toen die foto’s werden gepubliceerd, vloog de volledige oplage van de krant weg en werd ik meteen benaderd door Andrew Loog Oldham, de manager van The Rolling Stones, die erop aandrong dat ik ook zijn groepje fotografeerde. Maar mijn hoofdredacteur zei: ‘Wat zijn dat voor lelijkerds, bezorg me liever foto’s van de The Dave Clark Five, die zien er beter uit.’ Dat deed ik. Hij publiceerde beide groepen naast elkaar, onder de hoofding ‘Beauty and the Beasts’. Waarop Loog Oldham met mijn foto’s van The Stones naar de man trok die The Beatles had afgewezen en hem zei: ‘Wil je twéé keer dezelfde fout maken?’ Zo kwamen de Stones aan hun platencontract.»