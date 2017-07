'Wifi en pizza in een schuimbad: beter wordt het echt niet'

Laura Tesoro ‘Voor mij een babyface, graag’

Laura Tesoro, het guitige snoetje dat kan zingen, dansen én jureren, verschijnt wat te laat op de afspraak, maar met haar originele excuus kunnen wij meer dan leven.

Laura Tesoro «Ik ben sinds eergisteren terug van twee weken vakantie op Bali met mijn vriend (Giovanni Kemper, red.), en door het tijdsverschil was ik helemaal in de war. Ik meende dat het interview zes uur later zou beginnen! Ik was met mijn mama in de stad aan het shoppen toen ik ineens besefte: ‘O jee, dat interview!’»

HUMO Geen nood. Hoe was Bali?

Tesoro «Leuk. Het weer was niet super, maar we hebben wel veel gezien.»

HUMO De hemel op aarde?

Tesoro «Dat nu ook weer niet. Als je op zoek bent naar het paradijs, dan ga je beter naar de Malediven of zo. Bali is prachtig, maar het blijft de derde wereld, hè? Nee, de hemel op aarde, voor mij zou dat een wereld zijn waarin iedereen zich veilig zou voelen, zonder angst dat er achter iedere hoek een bom kan ontploffen. ’t Is misschien erg om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat de hel op aarde al zo’n beetje begonnen is. Je kunt tegenwoordig het nieuws niet bekijken of de krant niet openslaan zonder dat het weer over terrorisme gaat.»

HUMO Heb je ooit zelf iets beleefd dat in de buurt van de hel op aarde kwam?

Tesoro «De eerste drie jaar van het middelbaar waren alleszins niet de meest gelukkige uit mijn leven. Mijn ouders zijn gescheiden in die periode, maar ’t ging vooral op school erg slecht met me.»

HUMO Op welk vlak?

Tesoro «Op álle vlakken. Mijn ouders hebben altijd in het musicalvak gezeten, dus ik wist hoe onzeker dat bestaan is: je moet altijd opnieuw auditie doen en je hebt nooit een vast inkomen, want zo’n project loopt maar drie maanden. Ik had er dus voor gekozen om Latijn te gaan studeren, zodat ik op het einde van de rit toch een diploma achter de hand zou hebben. Maar het wilde echt niet vlotten op die school. Ik haalde gruwelijk slechte cijfers, soms echt op het gênante af, en ik was ook niet bepaald de populairste. Niet dat ik mezelf beter voelde dan de anderen, maar ik was wel ánders. »In het tweede middelbaar was er gelukkig wel ‘Ketnetpop’, een muziekprogramma voor kinderen. Dat was echt mijn houvast: het was de enige plek waar ik mijn creatieve ei kwijt kon, en waar ik mensen rondom me had die dezelfde passie hadden. We gingen op kamp en mochten dan een show in elkaar steken, we kregen workshops, Kate Ryan kwam langs om voor ons op te treden… Allemaal geweldig toffe dingen. Had ik weer eens een kutweek op school, dan wist ik altijd nog: hoera, in het weekend is ’t weer ‘Ketnetpop!’