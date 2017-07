'Je ervaart aan den lijve wat die soldaten in 1940 voelden: zand in je kleren, golven over je heen'

1 DE PLOT

Volgens regisseur Christopher Nolan zal zijn langverwachte, op historische feiten gebaseerde oorlogsepos u het gevoel geven dat u zélf één van de tienduizenden geallieerde soldaten bent die in 1940 onder de dreiging van het oprukkende Duitse leger halsoverkop van het strand van Duinkerke moesten worden geëvacueerd.

Even uw geheugen opfrissen: eind mei 1940 denderde de Duitse oorlogsmachine over het Europese vasteland. Op de stranden van Duinkerke, in het noorden van Frankrijk, zaten meer dan 300.000 Britse, Franse en Belgische soldaten als ratten in de val. Links, rechts en achter hen naderde de nazipletwals, en vanuit de wolken doken de Stuka’s, de Duitse bommenwerpers, met hun angstaanjagende sirenes op hen neer. De toestand was zo hopeloos dat sommige soldaten met hun helmen kleine loopgraven in het zand begonnen uit te graven; andere soldaten liepen half verdwaasd recht de zee in, alsof ze naar huis hoopten te zwemmen.