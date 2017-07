Heeft Maarten Vangramberen weer een gekke kleurencombinatie aan in ‘Vive le vélo’? Dan is hij vergeten raad te vragen aan zijn vriendin Annick Mastbooms (39), op wie hij al zestien jaar blind vertrouwt voor alle praktische zaken. ‘Hij is een superpapa, maar hij doet graag alsof hij een kluns is: dan zal een ander het wel oplossen voor hem.’ Maar nog altijd dikke liefde!