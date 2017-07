Caro Tanghe (27), frontvrouw van Oathbreaker: 'Je doet jarenlang je best om niét op je ouders te lijken, tot je beseft dat er geen ontkomen aan is'

'Je doet jarenlang je best om niét op je ouders te lijken, tot je beseft dat er geen ontkomen aan is'

Op vrijdag 21 juli staat de band op Boomtown. Voor de allereerste keer, want behalve voor zijn gelaagde, sacrale, bijna sfeervolle black metal-blend staat Oathbreaker ook bekend voor zijn rugwaartse parcours. Pas ná het succes in het buitenland, met uitverkochte en kolkende optredens van Londen tot Los Angeles, zwaaiden de Belgische deuren open.

Caro Tanghe «Grappig. Vroeger kregen we hier nooit echt serieuze interesse van de media. In de krant zagen we af en toe lijstjes met ‘Belgische bands die dit jaar het meeste kilometers hebben afgelegd’, en daar moesten wij altijd hard mee lachen. Wij hadden steevast veel meer getourd dan de groepen die wél vermeld werden. Hetzelfde geldt voor Amenra: ook een band die eerst in het buitenland indruk moest maken. Toen Rolling Stone, Pitchfork en NPR lovend over ons gingen schrijven, sprong men in België ineens wél op. Toen ‘Rheia’ uitkwam, verschenen er artikels met de kop ‘Nieuwe Belgische metalband verovert de wereld’. Dan denk ik: ‘Euh, we zijn wél tien jaar bezig.’»