'Verveelde rijke celebrity fuckers genoeg, maar ik pap niet meer met ze aan'

De lome, zwoele tracks op ‘Aquatic’ zijn die van een huis van vertrouwen. Qua songtitels waren de woordspelingen weer in de uitverkoop: ‘Sunsation’, ‘Vitamin Sea’, ‘Bahamian Rhapsody’, ‘French Flies’, ‘Breeze in, Breeze out’... Maar ook: ‘Barracuda Staredown’.

HUMO Bij wijze van spreken of écht?

Sven Van Hees «Echt. Dat was in Isla Morada. Ik was aan het duiken om te filmen voor m’n clips. Plots schoof er een schaduw over mij. Achter me naderde een barracuda van een meter of twee, met die typische enorme kop, en in de hoek van z’n bek een grote vishaak. Dat beest was dus bijna gevangen en behoorlijk geïrriteerd geraakt, hoe zou je zelf zijn? Ik had al wilde verhalen gehoord over barracuda’s die moeiteloos met één beet je arm afrukken. Dat beest zwom tot vlakbij en bleef drie minuten naar mij staren – een echte power game.»

HUMO Je agenda leest als die van de ultieme globetrotter: Ibiza, San Francisco, Tomorrowland en daarna de Malediven. Je draait vaak in exotische vakantieresorts. Ben jij daar de anonieme inhouse deejay du jour, of de ingevlogen ster?

Van Hees «Op de Malediven was ik wekenlang Svenneke Van Hiës van Linkeroever, tot één gast uit Dubai de kelners erop wees dat ik world famous was. Tja, dan ben je vertrokken voor duizend selfies, hè. Wat van belang bleek voor de eigenaars, was dat ik de enige deejay was over wie ze drie maanden lang geen enkele klacht van een gast hadden gekregen. Ik draai lieflijke, idyllische, relatief zachte muziek die niemand stoort – piece of cake. En in fel contrast met andere deejays pap ik niet aan met de vrouwen van gasten.

»Je hebt ze anders snel in de gaten, de verveelde rijke wijven die op vakantie eventjes de celebrity fucker spelen terwijl manlief mailt en z’n aandelen checkt. Ach, ik heb nu vrouw en kind, ik heb het gehad. Maar daar was ook een piepjonge marinebioloog – een blonde versie van Tom Cruise – en die heeft de ene na de andere hotelgaste binnengedaan.»